فريق نسائي يقيل مدربه لسوء المعاملة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقف نادي هيوستن داش الأمريكي لكرة القدم للسيدات أمس المدرب والمدير العام جيمس كلاركسون بشكل فوري، عقب تحقيق أولي بشأن إمكانية تورطه في أفعال تتسم بالتمييز والمضايقة وسوء المعاملة. وذكر بيان النادي الأمريكي «القرار النهائي بشأن مستقبل كلاركسون مع داش سيتخذ استنادا إلى النتائج النهائية للتحقيق الجاري». ويبدأ موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات المحترفات الأسبوع المقبل، ويخطط النادي للتعاقد مع مدرب موقت خلال الأيام المقبلة. ويبدأ موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم للسيدات المحترفات الأسبوع المقبل، ويخطط النادي للتعاقد مع مدرب موقت خلال الأيام المقبلة. ويستهل داش مسيرته في الموسم الجديد بمواجهة سان دييجو ويف الاثنين المقبل.

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