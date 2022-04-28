مسلسل فقدان النقاط.. الأهلي يتعادل سلبيا أمام طلائع الجيش.. ويفقد نقطتين في صراع الصدارة.. العشرى يتفوق على موسيماني

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل فريقي الأهلي وطلائع الجيش سلبيا، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ16 من عمر بطولة الدوري المصري، على ملعب الأهلي وي السلام، في مباراة شهدت إثارة ومتعة بينهما، وبالتحديد خلال أحداث الشوط الثاني.

الشوط الأول شهد إهدار المارد الأحمر العديد من الفرص عن طريق بيرسي تاو، الذي أهدر فرصة هدف بطريقة غريبة ومثيرة، وحرم الأحمر من تقدم.

تألق محمد بسام أمام الأهلي



وتألق محمد بسام، حارس مرمى الطلائع، وحرم الأحمر من التقدم خلال الـ45 دقيقة الأولى.

كما تألق محمد الشناوي مع كرة محمد جابر، بعد تسديدة خطيرة من داخل منطقة الجزاء، ذهب معها الشناوي وحرم الطلائع من هدف مؤكد.

ومع انطلاق الشوط الثاني سقط حسين الشحات وطالب بركلة جزاء ومحمود البنا يستكمل اللعب واعتبر سقوط الشحات تحايل للحصول على ركلة جزاء. وعاد لتقنية الفيديو إلا أن حكم الفار طالبه بالاستمرار.

وفي الدقيقة 63 أهدر الأهلي فرصة خطيرة وهدف محقق ضائع من حمدي فتحي بعد الانفراد بمحمد بسام الذي تألق وحرم الأحمر من هدف مؤكد.

وفي الدقيقة 64 شهدت فرصة خطيرة من النادي الأهلي وعرضية من علي معلول ولكن دفاعات طلائع الجيش تخرج الكرة في اللحظات الأخيرة.

وفي الدقيقة 65 شهدت فرصة خطيرة يهدرها بيرسي تاو بطريقة لا تصدق بعدما جاءت الكرة على رأسه أمام المرمى وكان بينه وبين محمد بسام خطوات.



وفي الدقيقة 72 شهدت كرة خطيرة للنادي الأهلي عن طريق تسديدة من صلاح محسن إلا أن محمد بسام يتألق ويخرج الكرة بطريقة رائعة.

وفي الدقيقة 80 شهدت فرصة خطيرة للنادي الأهلي بعد تمريرة من علي معلول لطاهر محمد طاهر وأهدر فرصة الهدف بطريقة غريبة.

الدقيقة 86 شهدت إهدار فرصة هدف للطلائع بطريقة غريبة عن طريق النيجيري فيكتوري ومر من محمد الشناوي وأهدر فرصة هدف.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي للنقطة 32 في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 35 نقطة، فيما ارتفع رصيد الطلائع للنقطة 19 في المركز الـ11.