بعد الحكم بحبسه سنتين.. أول تعليق من مرتضى منصور: «لا أخشى الحبس.. وهاخد حقي بالقانون»

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على الحكم الذي صدر ضده الأربعاء، لصالح محمود الخطيب من المحكمة الدستورية.

وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة قد قضت الأربعاء، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سنتين حضوريا بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس الأهلي.

وأعلن محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "محكمة جنح الاقتصادية تقضى حضوريا بحبس مرتضى منصور سنتين مع الشغل فى قضيتين مرفوعين منا لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى بتهمه السب والقذف وخدش سمعه العائلات".

وفي فيديو نشره عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، قال مرتضى منصور: "كانت هناك اليوم قضيتين في المحكمة الاقتصادية، لصالح محمود الخطيب، ولا أريد التعليق على الأحكام، ولا أملك أن أحاكم القاضي، ولكن هذه المحكمة يتم مهاجمتها من قبل، وطلبنا ردّ القاضي في خطاب رسمي."

وأضاف منصور: "ليس من صلاحياتي الرد على الأحكام أو التعليق، ولكن هذا القاضي يُحاكم ضميره، رغم أنني حصلت على براءة في القضايا من قبل."

وتابع رئيس نادي الزمالك: "أنا لم أتقاضَ ساعات، ولا أموال، وهو ما طمأنني، وما أستغرب له؛ أن من حصل على ساعات، لا يتم الحكم عليه، والشريف هو من يتم الحكم عليه، وهو أمر غريب بالنسبة لي، وأستطيع الحصول على حقي بالقانون، فالجميع الآن لديهم ضيق شديد من البطولات التي نحصل عليها، واللاعبين الذين نتعاقد معهم في الألعاب الأخرى."

واختتم مرتضى منصور قائلاً: "سأعقد مؤتمراً صحفياً بعد العيد؛ من أجل الرد، وحسن مصطفى عاد مرة أخرى؛ ليقف ضدي، وهو ما حكم من قبل عليّ بالإيقاف 4 سنوات، ولكن اللي معاه ربنا؛ لا يخشى أحدا، وبعد سماعي للحكم، قمت بالصلاة ركعتين شكر لله، ولا أخشى الحبس؛ لأن إيماني بربنا كبير."