محمد صلاح صنع ثنائية في دقيقتين.. ليفربول يتغلب على فياريال بهدفين ويضع قدماً في نهائي دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

تغلب فريق ليفربول الإنجليزي على منافسه فياريال الإسباني بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "آنفيلد"، معقل "الريدز"، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 53 من الشوط الثاني، نجح ليفربول في إحراز الهدف الأول، بعد سلسلة من التمريرات المتبادلة بين اللاعبين، ومرر محمد صلاح كرة وصلت لهندرسون ليسدد الكرة وتصطدم بمدافع فياريال لتسكن شباك الحارس رولي.

وبعدها بدقيقتين، سلسلة أخرى من التمريرات المتبادلة بين لاعبي ليفربول، ليمرر محمد صلاح الكرة إلى ساديو ماني ويسجل السنغالي هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 55، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بهدفين نظيفين.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا في إسبانيا يوم الثلاثاء القادم لخوض مباراة الإياب على أرض فياريال، والفائز سيواجه في النهائي المتأهل من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

ودخل ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: لويس دياز، ساديو ماني، محمد صلاح.

وجلس على مقاعد بدلاء ليفربول كل من:

أدريان، كويمين، ميلنر، كيتا، جوميز، تشامبرلين، مينامينو، جوتا، أوريجي، ماتيب، ويليامز، هارفي إليوت.

وغاب عن ليفربول الثنائي جونز وتسيميكاس في مباراة الليلة بسبب المرض وليس للإصابة بـ فيروس كورونا "كوفيد -19".

على الجانب الآخر بدأ فياريال مباراته أمام ليفربول بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رولي.

خط الدفاع: خوان فويث، ألبيول، باو توريس، إستوبينان.

خط الوسط: تشوكويزي، باريخو، كابو، كوكلين.

خط الهجوم: لو سيلسو، جروينفيلد.