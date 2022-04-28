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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022، هى خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه وتتضمن أهم الأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية على مدار اليوم.

الأهلي يواصل الأداء المتواضع محليا ويتعادل سلبيا مع طلائع الجيش فى الدوري

سقط الأهلى فى فخ التعادل مرة أخرى وفشل فى تحقيق الفوز على طلائع الجيش، واكتفى بالتعادل السلبى خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد الأهلى والسلام فى الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى.

سيراميكا يستعيد ذاكرة الانتصارات ويفوز على بيراميدز بهدف فى الدورى

استعاد فريق سيراميكا ذاكرة الانتصارات بالفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله محمد إبراهيم في الدقيقة 28 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام.

تعرف على الموعد الجديد لقمة الاهلى والزمالك فى الدوري أعلنت رابطة الأندية المحترفة جدول مباريات بطولة الدوري من الجولة 18 حتى الجولة 23 مع عدد من المؤجلات من جولات أخرى. يشرف اتحاد الكرة على دورة تدريب للمدربين المصريين نهاية الشهر المقبل من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " للمدربين المصريين و حضور محاضرين من كافة انحاء العالم .

اقترب محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك من التجديد للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد طلب فيريرا المدير الفنى للفريق بضرورة التجديد للحارس الدولى نظرا لثبات مستواه ووصوله لفورمة قوية تؤهله للبقاء مع القلعة البيضاء .