القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022 هي خدمة تتضمن العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، أبو جبل يقترب من التجديد للزمالك بأوامر من فيريرا.

يشرف اتحاد الكرة على دورة تدريب للمدربين المصريين نهاية الشهر المقبل من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " للمدربين المصريين و حضور محاضرين من كافة انحاء العالم .

اقترب محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك من التجديد للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد طلب فيريرا المدير الفنى للفريق بضرورة التجديد للحارس الدولى نظرا لثبات مستواه ووصوله لفورمة قوية تؤهله للبقاء مع القلعة البيضاء .

فيريرا يذاكر المصري عبر بوابة نهضة بركان

قام البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك ، بدراسة فريق المصري الذي سيواجه الزمالك غدا في الجولة السادسة عشر من الدوري، وذلك عبر مشاهدة مباراتي المصري امام نهضة بركان المغربي في الكونفيدرالية الأفريقية للوقوف علي نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

الأهلي يواصل الأداء المتواضع محليا ويتعادل سلبيا مع طلائع الجيش فى الدوري

سقط الأهلى فى فخ التعادل مرة أخرى وفشل فى تحقيق الفوز على طلائع الجيش، واكتفى بالتعادل السلبى خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد الأهلى والسلام فى الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى.

سيراميكا يستعيد ذاكرة الانتصارات ويفوز على بيراميدز بهدف فى الدورى

استعاد فريق سيراميكا ذاكرة الانتصارات بالفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله محمد إبراهيم في الدقيقة 28 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام.