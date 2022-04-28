شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأربعاء 27 /4 /2022 في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت مساء اليوم الأربعاء، مباراتان في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز، جمعت بين الأهلى مع طلائع الجيش، وبيراميدز مع سيراميكا.

الأهلى 0 /0 طلائع الجيش

سقط الأهلى فى فخ التعادل مرة أخرى وفشل فى تحقيق الفوز على طلائع الجيش، واكتفى بالتعادل السلبى خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد الأهلى والسلام فى الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 32 نقطة ويبقى فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز جمعهما من 13 مباراة فقط خاضها ببطولة الدورى حتى الآن، كما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 19 نقطة جمعها من 16 مباراة ويبقى فى المركز الحادى عشر برصيد 18 نقطة .

ويواصل الأهلى الأداء المتواضع محلياً بعدما كان قد خسر من المصرى بهدف نظيف قبل التأهل لنصف نهائى دورى الأبطال على حساب الرجاء المغربي.

بيراميدز 0/ 1 سيراميكا

استعاد فريق سيراميكا ذاكرة الانتصارات بالفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله محمد إبراهيم في الدقيقة 28 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام.

وألغى حكم اللقاء في الدقيقة 40 ركلة الجزاء التي احتسبها لـ بيراميدز بعد عرقلة إسلام عيسى لاعب الفريق السماوى بعد العودة لتقنية الفيديو واحتسب خطأ لصالح عبد الله محمود.

واستطاع أحمد محسن لاعب سيراميكا في إنقاذ مرمى فريقه من هدف محقق بعدما نجح في تشتيت الكرة من على خط المرمى بعد رأسية من محمود صابر لاعب سيراميكا.

بهذه النتيجة ارتقى سيراميكا إلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق 3 انتصارات وتعادل في ثماني مواجهات وتلقى 5 هزائم، ونجح لاعبوه فى تسجيل 13 هدفا، واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 29 في المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى من 14 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر ثلاث مباريات أمام الأهلى والزمالك وسيراميكا، وسجل لاعبوه 23 هدفا واستقبل 11 هدفا.