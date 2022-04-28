شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معروف حكما لمواجهة الزمالك والمصرى غدا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح إدارة مباراة الزمالك والمصرى للحكم محمد معروف، غدا ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء طاقم التحكيم كالتالى: محمد معروف حكم ساحة ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام وحكم رابع أحمد جمال، بينما على تقنية الفار محمود بسيونى وعمر فتحى.

وقام البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك ، بدراسة فريق المصري الذي سيواجه الزمالك غدا في الجولة السادسة عشر من الدوري، وذلك عبر مشاهدة مباراتي المصري امام نهضة بركان المغربي في الكونفيدرالية الأفريقية للوقوف علي نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

وطلب فيريرا من جهازه المعاون تجهيز بعض النقاط والملاحظات علي فريق المصري من خلال متابعة المباريات الأخيرة للفريق البورسعيدي، لمناقشتها في الاجتماع المسائي للجهاز الفني والذي سيقام اليوم عقب وصول الفريق الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الغد.