شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم سبورتنج 29 / 20 فى سوبر رجال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 29/20، فى إطار الجولة الثانية من بطولة السوبر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، والتى تقام على مدار 3 أيام. وتختتم المنافسة غدا الخميس بلقائى، هليوبوليس مع سبورتنج والزمالك مع الأهلى.

وتنطلق المرحلة النهائية من بطولة دورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 يوم 28 أبريل الجارى، وتستمر لمدة 3 أيام على صالة سيتى كلوب السلام.

وتأهل إلى المربع الذهبى فرق سيدات الأهلى والزمالك وسبورتنج والشمس لتحديد بطل هذا الموسم.

من ناحية أخرى، يستضيف نادى سيتى كلوب كفر الشيخ نهائى كأس مصر لشباب كرة اليد بين البنك الأهلى مع الطيران لتحديد البطل، وسبورتنج مع الزمالك لتحديد صاحب المركز الثالث، وذلك يوم 3 مايو المقبل.