شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الأداء المتواضع محليا ويتعادل سلبيا مع طلائع الجيش فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط الأهلى فى فخ التعادل مرة أخرى وفشل فى تحقيق الفوز على طلائع الجيش، واكتفى بالتعادل السلبى خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، باستاد الأهلى والسلام فى الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 32 نقطة ويبقى فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز جمعهما من 13 مباراة فقط خاضها ببطولة الدورى حتى الآن، كما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 19 نقطة جمعها من 16 مباراة ويبقى فى المركز الحادى عشر برصيد 18 نقطة .

ويواصل الأهلى الأداء المتواضع محلياً بعدما كان قد خسر من المصرى بهدف نظيف قبل التأهل لنصف نهائى دورى الأبطال على حساب الرجاء المغربي.

وجاء تشكيل الأهلى للمباراة كالتالي: محمد الشناوى، محمد هانى، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم وعلى معلول، عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، محمد مجدى أفشة، حسام حسن وبيرسى تأو.

فيما ضم تشكيل الطلائع كلاً من: محمد بسام - أحمد عبد الرحمن "زولا" - محمد أنور – مصطفى الزنارى – محمد ناصف _مهند لاشين – عمرو السيسى – محمد جابر – رجب عمران – أحمد سمير وخالد حشادي.

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين مع محاولات مُتباعدة من جانب الأهلى لتشكيل خطورة على مرمى محمد بسام لكن دون جدوى، وتعرض عمرو السولية لإصابة غادر على إثرها الملعب فى الدقيقة 14 ليشارك حمدى فتحى بدلاً منه.

ونشط أداء الأهلى محاولاً البحث عن الهدف الأول وأهدر بيرسى تاو هدفا مُحققا للأهلى فى الدقيقة 23 بعدما قطع كرة من دفاع الطلائع لكنه سددها بغرابة بعيداً عن الشباك رغم أن المرمى كان خالياً.

وشهدت الدقيقة 29 أول خطورة لفريق طلائع الجيش لكن محمد الشناوى تدخل ببراعة وأنقذ الموقف، وتواصل الأداء الهجومى من الأهلى لكن بدون تركيز وعشوائية مُعتادة من هجوم الأهلى وتحديداً من بيرسى تاو وحسام حسن وسط محاولات من الطلائع للعب على الهجمة المرتدة إلى أن أطلق محمود البنا صافرته مُعلناً نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثانى نشطة من جانب الأهلى لكن لاعبيه ما زالوا يُهدرون الفرص عن طريق بيرسى تاو وحسام حسن، ولعب الطلائع على الهجمات المرتدة.

واصل بيرسى تاو مسلسل إهدار الفرص بعدما تلقى تمريرة سحرية من حسام حسن لكن بيرسى واصل إهدار الفرص بغرابة شديدة ووضعها فوق العارضة بدلاً من أن يضعها فى الشباك.

وأجرى موسيمانى المدير الفنى للأهلى تغييراً ثلاثياً بخروج ياسر إبراهيم وبيرسى تاو وحسام حسن ومشاركة كلاً من: طاهر محمد طاهر ومحمد شريف وصلاح محسن.

وساهم هذا التغيير فى زيادة النزعة الهجومية وأنقذ محمد بسام فرصة تسجيل هدف أول للأهلى فى الدقيقة 71 بعدما أنقذ كرة بأطراف أصابعه سددها صلاح محسن ببراعة.

وواصل الأهلى الضغط لكن عدم التركيز حال دون التسجيل وشارك ميكيسونى فى الدقيقة 80 بدلاً من حسين الشحات، وفى الدقيقة 85 أهدر لاعب الطلائع فيكتورى بنينيانجبا فرصة تسجيل هدف مؤكد بعدما انفرد بالشناوى لكنه سدد بغرابة خارج الشباك، ويواصل الأهلى إهدار الفرص لينتهى اللقاء بالتعادل السلبي.