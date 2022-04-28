سيراميكا يستعيد ذاكرة الانتصارات ويفوز على بيراميدز بهدف فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق سيراميكا ذاكرة الانتصارات بالفوز على بيراميدز بهدف نظيف سجله محمد إبراهيم في الدقيقة 28 من عمر المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام.

وألغى حكم اللقاء في الدقيقة 40 ركلة الجزاء التي احتسبها لـ بيراميدز بعد عرقلة إسلام عيسى لاعب الفريق السماوى بعد العودة لتقنية الفيديو واحتسب خطأ لصالح عبد الله محمود.

واستطاع أحمد محسن لاعب سيراميكا في إنقاذ مرمى فريقه من هدف محقق بعدما نجح في تشتيت الكرة من على خط المرمى بعد رأسية من محمود صابر لاعب سيراميكا.



مباراة سيراميكا وبيراميدز

بهذه النتيجة ارتقى سيراميكا إلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة حقق 3 انتصارات وتعادل في ثماني مواجهات وتلقى 5 هزائم، ونجح لاعبوه فى تسجيل 13 هدفا، واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 29 في المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى من 14 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر ثلاث مباريات أمام الأهلى والزمالك وسيراميكا، وسجل لاعبوه 23 هدفا واستقبل 11 هدفا.

ودخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر،خط الوسط: هشام محمد - محمد صادق - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - محمود صابر،خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

وتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - حسين السيد - إيريك تراوري - محمود وادي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - دودو الجباس.



فخر الدين بن يوسف

بينما بدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عامر ،خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود - خالد صبحي - محمود البدري - أحمد محسن،خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد توني،خط الهجوم : مصطفى ميسي.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - وليد عبد المنعم- علاء عطا - عبد الله جمعة - كوامي بونسو - بلال السعيداني - إيفانز منساه - شريف دابو - شادي حسين.