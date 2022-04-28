شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتوري يهدر أغرب فرصة فى مواجهة الأهلى ويرفض قتل المباراة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر فيكتوري لاعب طلائع الجيش أغرب فرصة فى مواجهة الأهلى بعدما مر من محمد الشناوى وأصبح أمام المرمى الخالى، لكنه سدد الكرة فى القائم من الخارج بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الأهلي والسلام ، في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري.

وضم تشكيل الأهلى كلاً من: محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم وعلي معلول، عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، حسام حسن وبيرسي تاو.

وتضم دكة الأهلى كلاً من: علي لطفي وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وصلاح محسن ومحمود وحيد وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.

فيما يضم تشكيل الطلائع كلاً من: حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: مصطفى زناري – محمد أنور - أحمد عبد الرحمن "زولا" – محمد ناصف، خط الوسط: عمرو السيسي – مهند لاشين – محمد جابر – أحمد سمير، خط الهجوم: رجب عمران – خالد حشادي.

ويجلس على مقاعد البدلاء محمد شعبان ومحمد شحاتة ومحمد بن علي الجويني وفيكتوري وعبد الرحمن أسامة وعلي حمدي وحسن مجدي ومحمد الصباحي وخالد سطوحي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة جمعهم من 12 مباراة فقط خاضها ببطولة الدوري حتى الآن ، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة جمعهم من 15 مباراة.