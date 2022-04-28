شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة. .دفاع الطلائع وحارس مرماه يمنعان الأهلي من التسجيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلى وطلائع الجيش المقامة حالياً باستاد الأهلى والسلام فى الجولة السادسة عشر من بطولة الدورى والنتيجة ما زالت هى التعادل السلبي.

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب ألفريقين مع محأولات مُتباعدة من جانب الأهلى لتشكيل خطورة على مرمى محمد بسام لكن دون جدوى، وتعرض عمرو السولية لإصابة غادر على إثرها الملعب فى الدقيقة 14 ليشارك حمدى فتحى بدلاً منه.

ونشط أداء الأهلى محأولاً البحث عن الهدف الأول وأهدر بيرسى تأو هدفا مُحققا للأهلى فى الدقيقة 23 بعدما قطع كرة من دفاع الطلائع لكنه سددها بغرابة بعيداً عن الشباك رغم أن المرمى كان خالياً.

وشهدت الدقيقة 29 أول خطورة لفريق طلائع الجيش لكن محمد الشنأوى تدخل ببراعة وأنقذ الموقف، وتواصل الأداء الهجومى من الأهلى لكن بدون تركيز وعشوائية مُعتادة من هجوم الأهلى وتحديداً من بيرسى تأو وحسام حسن وسط محأولات من الطلائع للعب على الهجمة المرتدة إلى أن أطلق محمود البنا صافرته مُعلناً نهاية الشوط الأول بالنعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثانى نشطة من جانب الأهلي لكن لاعبيه مازالوا يُهدرون ألفرص عن طريق بيرسى تأو وحسام حسن ، ولعب الطلائع على الهجمات المرتدة.

واصل بيرسى تأو مسمسل إهدار ألفرص بعدما تلقى تمريرة سحرية من حسام حسن لكن بيرستا واصل إهدار ألفرصة بغرابة شديدة ووضعها فوق العارضة بدلاً من أن يضعها فى الشباك.

وأجرى موسيمانى المدير ألفنى للأهلى ، تغييراً ثلاثياً بخروج ياسر أبراهيم وبيرسى تأو وحسام حسن ومشاركة ، كلاً من: طاهر محمد طاهر ومحمد شريف وصلاح محسن.

وساهم هذا التغيير فى زيادة النزعة الهجومية وأنقذ محمد بسام فرصة تسجيلهدف أول للأهلى فى الدقيقة 71 بعدما أنقذ كرة بأطراف أصابعه سددها صلاح محسن ببراعة.

ويخوض الأهلى مباراة الليلة ، بعدما صعد لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا مُتخطياً فريق الرجاء المغربى فى الدور ربع النهائى للبطولة، وضرب الأهلى موعداً مع وفاق سطيف الجزائرى فى نصف نهائى البطولة القارية التى يحمل الأهلى لقبها أخر نسختين و10 مرات فى تاريخه.

وجاء تشكيل الأهلى للمباراة كالتالي: محمد الشنأوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم وعلى معلول، عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، محمد مجدى أفشة، حسام حسن وبيرسى تأو.

فيما تضم دكة الأهلى للمباراة كلاً من: على لطفى وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف وصلاح محسن ومحمود وحيد وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.

فيما يضم تشكيل الطلائع كلاً من: محمد بسام- أحمد عبد الرحمن "زولا"- محمد أنور – مصطفى الزنارى – محمد ناصف _مهند لاشين – عمرو السيسى – محمد جابر – رجب عمران – أحمد سمير وخالد حشادي.

وتضم دكة بدلاء طلائع الجيش كلا من: محمد شعبان – عبد الرحمن شيكا – محمد الصباحى – حسن مجدى – خالد سطوحى – محمد شحاتة – محمد الجوينى – على حمدى وفيكتورى بينيانجبا.

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة جمعهم من 12 مباراة فقط خاضها ببطولة الدورى حتى الأن ، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 18 نقطة جمعهم من 15 مباراة.



















































































































































































