مانشستر يونايتد يستهدف هداف أياكس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع المهاجم الإيفواري سيباستيان هالير من صفوف أياكس أمستردام الهولندي الصيف المقبل. ورحل إيريك تين هاج عن تدريب أياكس وانتقل لتدريب مانشستر قبل أيام قليلة. وبحسب صحيفة «ذي صن» الصادرة أمس فإن تين هاج يستهدف تجديد الشراكة مع هالير، لكن هذه المرة في أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد. وبحسب صحيفة «ذي صن» الصادرة أمس فإن تين هاج يستهدف تجديد الشراكة مع هالير، لكن هذه المرة في أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد. وسجل هالير 33 هدفا لأياكس بجميع المسابقات في الموسم الحالي.

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