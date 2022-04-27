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خطوة تفصل جوارديولا عن إنجاز غير مسبوق

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- بواسطة أيمن الوشواش - أصبح المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا على بعد خطوة واحدة من إنجاز غير مسبوق في تاريخ لكرة القدم، وذلك بعد قيادة الفريق للفوز على ضيفه الإسباني 4 / 3 مساء أمس الأول في ذهاب الدور قبل النهائي.

ويلتقي مانشستر سيتي وريال مدريد إيابا على ملعب «سانتياجو برنابيو» في مدريد يوم الأربعاء المقبل على أن يتأهل الفائز في مجموع المباراتين إلى النهائي، حيث يلتقي الفائز في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي بين الإنجليزي وفياريال الإسباني.

وفي حالة فوز مانشستر سيتي في المواجهة والتأهل إلى النهائي، سيصبح بيب جوارديولا أول مدرب يطيح بريال مدريد من دوري الأبطال ثلاث مرات.

وسبق لجوارديولا الإطاحة بريال مدريد من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال عام 2011 عندما كان مدربا لبرشلونة، ثم قاد مانشستر سيتي للإطاحة به من دور الستة عشر بالبطولة عام 2020.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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MO Nasa

MO Nasa

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