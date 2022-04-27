الريال يستعيد كاسيميرو أمام سيتي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني أن نجم الفريق، البرازيلي كارلوس كاسيميرو، سيشارك في المواجهة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد غيابه بسبب الإصابة عن مباراة الذهاب التي خسرها النادي الملكي 3/ 4 أمس الأول. وغاب كاسيميرو عن المباراة التي فاز فيها الريال على أوساسونا 3 /1 بسبب مشكلة عضلية. على الجانب الآخر غادر المدافع النمساوي ديفيد آلابا الملعب بين شوطي المباراة بسبب الإصابة وشارك ناتشو بدلا منه. على الجانب الآخر غادر المدافع النمساوي ديفيد آلابا الملعب بين شوطي المباراة بسبب الإصابة وشارك ناتشو بدلا منه. وقال أنشيلوتي أمس «كاسيميرو سيلعب بالتأكيد، لكن سيكون علينا تقييم حالة آلابا، لقد شعر بعدم راحة في الآونة الأخيرة، لكني أعتقد أن كليهما جاهز لمباراة الإياب».

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