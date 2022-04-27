الاتحاد يختتم إعداده بمواجهة الوحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يختتم فريق الاتحاد اليوم لقاءاته الودية ضمن برنامجه الإعدادي للجولات الخمس المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الوحدة على ملعب النادي بجدة.

وكان الاتحاد قد خاض لقاءين وديين أمام فريقي أبها ثم الحزم، حرص خلالهما المدير الفني كوزمين كونترا على تجهيز اللاعبين ورفع معدل اللياقة وإجادة الخطط الفنية وعدم انقطاعهم عن أجواء اللقاءات التنافسية.

وشهدت فترة الإعداد الحالية جاهزية ومشاركة جميع اللاعبين بينما يواصل الثنائي أحمد حجازي وعبدالعزيز الجبرين برنامجهما الإعدادي الانفرادي تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وسيبدأ كونترا الأسبوع المقبل، التحضير الفعلي والخاص لمواجهة فريق الفتح ضمن منافسات الجولة الـ26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سيقام اللقاء في السادس من مايو المقبل على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.

بدورها تنتظر إدارة النادي تقريرا مفصلا من المدير الفني يتضمن تقييم اللاعبين والقائمة التي يريد استمرارها معه في الموسم المقبل، واللاعبين الذين لا يرغب في استمرارهم حتى تتم مخالصتهم أو إعارتهم.

وعلى ضوء هذا التقرير ستناقش إدارة النادي المدرب عن احتياجاته للموسم الجديد، خاصة وأن عقود الرعاية الجديدة للنادي ستسهم في توفر مبالغ تساعد في إتمام صفات مميزة.