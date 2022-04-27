الآسيوية تنفض الغبار عن العابد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفض دور المجموعات بدوري أبطال آسيا الذي اختتم أمس الغبار عن صانع الألعاب نواف العابد، حيث فرض لاعب وسط الشباب نفسه كواحد من أبرز نجوم البطولة التي استضافتها السعودية في 4 مدن.

ولعب العابد دورا بارزا في قيادة الشباب للتأهل إلى دور الـ16 بعد أن منحه المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا فرصة اللعب أساسيا في دور المجموعات.

وتأهل الشباب بعد أن تصدر مجموعته حاصدا 16 نقطة.

وتوج العابد جهوده باختياره من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أفضل لاعب في مباراة فريقه أمس الأول أمام الجزيرة الإماراتي بالجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات والتي انتهت بفوز الشباب 2/ 0.

قبل حضور سوموديكاقبل

حضور سوموديكا لقيادة الشباب مرة أخرى، ظل العابد حبيسا لدكة البدلاء فترة طويلة، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أن سوموديكا وفور توليه المهمة مرة أخرى، أصر على إشراكه أساسيا في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. ولم يخذل العابد سوموديكا حيث أقنعه بعطاءات وأرقام مميزة أبرزها تصدره مساهمته في تسجيل فريقه 6 أهداف، حيث تصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في دور المجموعات بخمس تمريرات حاسمة، كما سجل هدفا في شباك القوة الجوية العراقي، من أصل 18 هدفا سجلها الشباب في البطولة.

أهداف من صناعة العابد:



صنع هدف التعادل الذي سجله حسين القحطاني بالقوة الجوية في مباراة الذهاب

صنع هدفين للبرازيلي كارلوس جونيور في مباراة الإياب أمام القوة الجوية

صنع هدفين لهتان باهبري في مباراة الإياب أمام مومباي سيتي

عادل الرقم القياسي من حيث عدد صناعة الأهداف بدوري أبطال آسيا في نسختي 2018 و2021، برصيد 5 تمريرات

سر العودة للتألق

أعاد نواف العابد سر تألقه من جديد إلى المدير الفني سوموديكا، وقال إن المدرب هو من أخرج كل ما لدى نواف العابد من خلال الثقة الكبيرة التي منحها له في التدريبات وقبل المباريات وأثناء المواجهات.

كما لم يخف العابد دور الإدارة واللاعبين والجمهور في عودته لسابق مستواه.

وأكد العابد أيضا أن الانضباط والاستفادة من الماضي من أبرز أسرار تألقه، مشيرا إلى أن قرار عودته للمنتخب الأول من عدمها يعود للجهاز الفني بقيادة هيرفي رينارد، إلا أنه أكد إصراره على العودة للأخضر.

نتائج الشباب في البطولة

الجولة الأولى: فاز على مومباي الهندي 3/ 0

الثانية: فاز على الجزيرة الإماراتي 3/ 0

الثالثة: تعادل مع القوة الجوية العراقي 1/1

الرابعة: فاز على القوة الجوية 3/ 0

الخامسة: فاز على مومباي 6/ 0

السادسة: فاز على الجزيرة 2/ 0