حسام حسن يقود الهجوم وأفشة اساسياً.. تشكيل الأهلي لمباراة الطلائع.. بث مباشر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الأربعاء، في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسام حسن وبيرسي تاو.

حسام حسن يشارك أساسيًا لأول مرة مع النادي الأهلي

ويشارك حسام حسن رفقة الأهلي لأول مرة بشكل أساسي، في تشكيل بيتسو موسيماني؛ إذ خاض رفقة المارد الأحمر 6 مباريات في بطولة الدوري المصري، كان بدايتها أمام الإسماعيلي، بواقع 18 دقيقة فقط، وفي ثاني اللقاءات شارك دقيقة واحدة فقط أمام المقاولون العرب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: حمدي فتحي، محمد شريف، أيمن اشرف، علي لطفي، صلاح محسن، محمود وحيد، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، ميكيسوني.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، وفي المركز الثاني نادي الزمالك بـ31 نقطة، ويسعى الأحمر للفوز اليوم من أجل الاقتراب من الأبيض، خاصة أن الأول لديه 3 مؤجلات بسبب مشاركته في دوري أبطال أفريقيا.

ويعود الأهلي لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري الممتاز ، حينما يلتقي مع طلائع الجيش بعدما صعد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مُتخطياً فريق الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي للبطولة، وضرب الأهلي موعداً مع وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريحه.

وخاض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش الأيام الماضية بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب ظهر السبت الماضي.

ودخل الفريق معسكر مغلق أمس استعداداً لمباراة الليلة ، واختار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ، قائمة المباراة ، والتي تضم ، كلاً من :محمد الشناوي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأيمن أشرف وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير.