«التشكيل.. الموعد».. ليفربول ضد فياريال.. محمد صلاح يقود الريدز في موقعة دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيل الرسمي للمباراة ضد نظيره فياريال الإسباني في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022.

وجاء النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي للمباراة..

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ترنت ألكساندر آرنولد - كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون

خط الوسط: تياجو - فابينيو - هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - لويس دياز

تشكيل ليفربول



فيما أعلن أوناي إيمري مدرب فياريال عن تشكيل الغواصات الصفراء الذي جاء كالتالي ..

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي.

خط الدفاع: باو توريس - راؤول ألبيول – بيرفس إستوبينان– فويث.

خط الوسط: كوكلين - إيتيان كابوي - داني باريخو.

خط الهجوم: جيوفاني لو سيلسو، دانجوما، تشكويزي.

تشكيل فياريال



ويدخل ليفربول المباراة بحثاً عن النقاط الثلاث لبحث تأمين التأهل لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي خوفاً من مفاجآت فياريال الذي استطاع اقصاء كل من بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.

وتأهل نادي ليفربول الى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء بنفيكا البرتغالي بنتيجة 6-4 في مجموع المباراتين.

بينما صعد نادي فياريال الى الدور نصف النهائي بعد الفوز على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

وسبق ان التقيا الفريقين في الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي موسم 2015-2016 عندما فاز فياريال في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0، قبل أن يعود ليفربول ليتأهل الى الدور التالي بعد الفوز بثلاثية نظيفة في مواجهة العودة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز بين ليفربول ضد فياريال في المواجهتين، الطرف الآخر من بين مانشستر سيتي ضد ريال مدريد.