مفاجأة.. محمد النني ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أرسنال.. وموعد مباراتهم المقبلة في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن فريق أرسنال الإنجليزي، منذ قليل، تواجد المصري محمد النني، لاعب وسط آرسنال، في قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في شهر أبريل الجاري داخل قلعة الجانرز، وتواجد الفرعون المصري برفقة زملائه بالفريق وهما: بوكايو ساكا، إيدي نيكيتاه، وجرانيت شاكا.

ويقدم محمد النني أداء مميزا وقويا خلال الفترة الأخيرة، وخاصة في آخر مباراتين أمام فريق تشيلسي ومانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح النني في صناعة هدف لصالح فريقه أمام نظيره مانشستر يونايتد، في المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين، من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة آرسنال المقبلة أمام نظيره وست هام يونايتد، يوم الأحد المقبل، على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستبدأ المباراة بين فريق آرسنال ووست هام يونايتد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق آرسنال الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، جمعها من 33 مباراة، بعدما فاز في 19 لقاء، وتعادل في 3، وهزم في 11 مواجهة.