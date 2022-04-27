عامر ومحسن ينقذان مرمى سيراميكا من هدف محقق لبيراميدز.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - انقذ عامر عامر حارس سيراميكا وأحمد محسن مدافع الفريق مرماهم من هدف محقق لبيراميدز كاد أن يسجله فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق فى الدقيقة 60 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويستمر سيراميكا فى التقدم بهدف دون رد.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً..

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: هشام محمد - محمد صادق - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

فيما يضم تشكيل سيراميكا كلاً من..

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى برصيد 29 نقطة من 13 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما أمام الأهلى والزمالك، وسجل لاعبوه 23 هدفا واستقبل 11 هدفا.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق انتصارين فقط وتعادل في ثماني مواجهات وتلقى 5 هزائم، ونجح لاعبوه فى تسجيل 12 هدفا، واستقبلت شباكهم 17 هدفا.