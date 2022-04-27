شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الأهلى يبحث عن الهدف الأول أمام الطلائع والتعادل "سيد الموقف".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي وطلائع الجيش المقامة حالياً باستاد الأهلي والسلام في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري والنتيجة ما زالت هي التعادل السلبي.

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين مع محاولات مُتباعدة من جانب الأهلي لتشكيل خطورة على مرمى محمد بسام لكن دون جدوى، وتعرض عمرو السولية لإصابة غادر على إثرها الملعب في الدقيقة 14 ليشارك حمدي فتحي بدلاً منه.

ونشط أداء الأهلي محاولاً البحث عن الهدف الأول وأهدر بيرسي تاو هدفا مُحققا للأهلي في الدقيقة 23 بعدما قطع كرة من دفاع الطلائع لكنه سددها بغرابة بعيداً عن الشباك رغم أن المرمى كان خالياً.

وشهدت الدقيقة 29 أول خطورة لفريق طلائع الجيش لكن محمد الشناوي تدخل ببراعة وأنقذ الموقف، وتواصل الأداء الهجومي من الأهلي لكن بدون تركيز وعشوائية مُعتادة من هجوم الأهلي وتحديداً من بيرسي تاو وحسام حسن وسط محاولات من الطلائع للعب على الهجمة المرتدة إلى أن أطلق محمود البنا صافرته مُعلناً نهاية الشوط الأول بالنعادل السلبي.

جاءت بداية الشوط الثاني نشطة من جانب الأهلي لكن لاعبيه مازالوا يُهدرون الفرص عن طريق بيرسي تاو وحسام حسن ، ولعب الطلائع على الهجمات المرتدة.

ويخوض الأهلي مباراة الليلة ، بعدما صعد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مُتخطياً فريق الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي للبطولة، وضرب الأهلي موعداً مع وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي: محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم وعلي معلول، عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، حسام حسن وبيرسي تاو.

فيما تضم دكة الأهلي للمباراة كلاً من: علي لطفي وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وصلاح محسن ومحمود وحيد وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.

فيما يضم تشكيل الطلائع كلاً من: محمد بسام - أحمد عبد الرحمن "زولا" - محمد أنور – مصطفى الزناري – محمد ناصف _مهند لاشين – عمرو السيسي – محمد جابر – رجب عمران – أحمد سمير وخالد حشادي.

وتضم دكة بدلاء طلائع الجيش كلا من: محمد شعبان – عبد الرحمن شيكا – محمد الصباحي – حسن مجدي – خالد سطوحي – محمد شحاتة – محمد الجويني – علي حمدي و فيكتوري بينيانجبا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة جمعهم من 12 مباراة فقط خاضها ببطولة الدوري حتى الأن ، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة جمعهم من 15 مباراة.



















































































































































































