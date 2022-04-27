شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على بيراميدز بهدف محمد إبراهيم فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى سيراميكا الشوط الأول متقدما على بيراميدز بهدف نظيف سجله محمد إبراهيم في الدقيقة 28 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وألغى حكم اللقاء في الدقيقة 40 ركلة الجزاء التي احتسبها لـ بيراميدز بعد عرقلة إسلام عيسى لاعب الفريق السماوى وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو واحتسب خطأ لصالح عبد الله محمود مدافع سيراميكا.

ودخل بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر،خط الوسط: هشام محمد - محمد صادق - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - محمود صابر،خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - حسين السيد - إيريك تراوري - محمود وادي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - دودو الجباس.

بينما بدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عامر عامر ،خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود - خالد صبحي - محمود البدري - أحمد محسن،خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد توني،خط الهجوم : مصطفى ميسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - وليد عبد المنعم- علاء عطا - عبد الله جمعة - كوامي بونسو - بلال السعيداني - إيفانز منساه - شريف دابو - شادي حسين.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى برصيد 29 نقطة من 13 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما أمام الأهلى والزمالك، وسجل لاعبوه 23 هدفا واستقبل 11 هدفا.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق انتصارين فقط وتعادل في ثماني مواجهات وتلقى 5 هزائم، ونجح لاعبوه فى تسجيل 12 هدفا، واستقبلت شباكهم 17 هدفا.