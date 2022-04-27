شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: موسيمانى عاوز يكسب كل البطولات وبدأ تجهيز جميع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين نجم الاهلى السابق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى بدأ تفعيل حديثه السابق بالفوز بكل البطولات وبدأ في تجهيز جميع اللاعبين لمواصلة الفوز وتحقيق البطولات.

وقال وليد صلاح الدين خلال الاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "موسيمانى يفكر في جمع النقاط حتى لا يفقد بطولة الدورى رعد الحزم الكبير الذى ظهر على جماهير الأهلى بعد ضياع الدورى، فقال تصريح أنه عرف الدورى وهناخد البطولات كلها".

وأضاف: "بداية الموسم ظهر ذلك بالفوز على الإسماعيلى بأربعة والزمالك بخمسة وسموحة، وبدأ عملية التدوير ببين اللاعبين وبيجهز كل اللاعبين وعاوز يكسب كل البطولات، فماشى كويس في بطولة أفريقيا بدورى الأبطال بالفوز على الرجاء والوصول لنصف النهائي، وحاليا عاوز يفوز على طلائع الجيش ويستعيد صدارة الدورى".

وتابع أمير الموهوبين: "موسيمانى أصيح حاليا مجهز كل اللاعبين، وكل ماتش له لاعبين مختلفين، شوفنا وليد سليمان البعيد أمام الرجاء وقبله ميكسيونى في الدورى، ورجع طاهر وحسين تانى للتشكيل، والنهاردة الدفع بحسام حسن وريح محمد شريف وهكذا".

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الأربعاء، في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسام حسن وبيرسي تاو.

ويعود الأهلي لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري الممتاز ، حينما يلتقي مع طلائع الجيش بعدما صعد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مُتخطياً فريق الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي للبطولة، وضرب الأهلي موعداً مع وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريحه.

وخاض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش الأيام الماضية بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب ظهر السبت الماضي.