شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27 أبرل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،قام البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك ، بدراسة فريق المصري وذلك عبر مشاهدة مباراتي المصري امام نهضة بركان المغربي في الكونفيدرالية الأفريقية للوقوف علي نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

فيريرا يذاكر المصري عبر بوابة نهضة بركان

قام البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك ، بدراسة فريق المصري الذي سيواجه الزمالك غدا في الجولة السادسة عشر من الدوري، وذلك عبر مشاهدة مباراتي المصري امام نهضة بركان المغربي في الكونفيدرالية الأفريقية للوقوف علي نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس. تعرف على الموعد الجديد لقمة الاهلى والزمالك فى الدوري أعلنت رابطة الأندية المحترفة جدول مباريات بطولة الدوري من الجولة 18 حتى الجولة 23 مع عدد من المؤجلات من جولات أخرى. يشرف اتحاد الكرة على دورة تدريب للمدربين المصريين نهاية الشهر المقبل من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " للمدربين المصريين و حضور محاضرين من كافة انحاء العالم .

اقترب محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك من التجديد للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة بعد طلب فيريرا المدير الفنى للفريق بضرورة التجديد للحارس الدولى نظرا لثبات مستواه ووصوله لفورمة قوية تؤهله للبقاء مع القلعة البيضاء .

حرص مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة يحيى الكومى على الاستفسار من لاعبه عبد الرحمن مجدى على حقيقة توقيعة لنادى الزمالك، مثلما تردد فى الساعات الأخيرة وأكد اللاعب لمسئولى ناديه عدم صحة هذه الأنباء، مؤكداً أنها مجرد شائعات هدفها التأثير على رحلته مع الدراويش.

استقر مسئولو الاتحاد المصرى لكرة القدم على تعيين مدير فنى أجنبى للاتحاد، وسوف يتم الإعلان عنه خلال جلسة مجلس الإدارة المقبلة، والمقرر لها عقب الانتهاء من إجازة عيد الفطر.

يبدأ أحمد عبد القادر لاعب الأهلى برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى الكتف عقب الانتهاء من مبارة مباراة فريقه ضد طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

يغيب عدد كبير من اللاعبين عن قائمة الأهلي في مباراته ضد طلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري المصري لأسباب مختلفة ما بين فنية أو إصابات.

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