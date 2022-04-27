شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل سلمي أيمن وأميرة قنديل إلى نصف نهائى كأس العالم للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل الثنائي المصري سلمى أيمن و أميرة قنديل لنصف نهائي كأس العالم للخماسى الحديث المقامة فى المجر خلال الفترة من 26 إبريل إلى الأول من مايو المقبل.

وجاء تأهل سلمى أيمن عقب احتلالها المركز الأول فى التصفيات بعد نهاية منافسات السلاح والسباحة وذلك برصيد 1063 نقطة.

فيما تأهلت أميرة عقب حصولها على المركز الأول بالتصفيات الثانية برصيد 1066 نقطة.

وكان قد تأهل الثنائي معتز وائل وعمر وائل إلى نصف نهائي الرجال من التصفيات التي أقيمت أمس.

واستطاع الثنائي المصري حجز مقعدهما في نصف النهائي ، حيث تأهل معتز وائل من خلال التصفيات بمجموع نقاط 1160 نقطة احتل بها المركز التاسع بينما تأهل عمر محمد بعد تحقيقه 1174 نقطة احتل بها المركز 35 في التصفيات.

ويشارك المنتخب المصري فى كاس العالم بالمجر ببعثة مكونه 8 لاعبين و لاعبات هم معتز وائل عزت و عمر وائل عزت ونور الدين كريم واياد الكاشف وملك خالد وهايدى عادل وسلمى أيمن واميرة قنديل ، بالإضافة إلى امير ابو سمره ادارى البعثة ورؤوف حسام المدير الفني وياسر حفنى المستشار الفنى ومدير الرياضة ومحمد غيث ومحمد حسنى مدربا السلاح وياسر عصر مدرب الفروسيةويرأس البعثة المهندس عمرو شمس عضو مجلس الادارة.