شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة..تعادل سلبي بين الأهلي والطلائع وخروج السولية للإصابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من مباراة الاهلي وطلائع الجيش المقامة حالياً بإستاد الأهلي والسلام في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري ، وهي المباراة التى يخوضها الأهلي بعدما صعد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مُتخطياً فريق الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي للبطولة، وضرب الأهلي موعداً مع وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة ، كالتالي : محمد الشناوي ، محمد هاني ،محمد عبد المنعم ،ياسر إبراهيم وعلي معلول ، عمرو السولية ،أليو ديانج ،حسين الشحات ،محمد مجدي أفشة ، حسام حسن وبيرسي تاو.

فيما تضم دكة الأهلي للمباراة، كلاً من : علي لطفي وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وصلاح محسن ومحمود وحيد وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.

فيما يضم تشكيل الطلائع، كلاً من : محمد بسام _أحمد عبد الرحمن "زولا" - محمد أنور – مصطفى الزناري – محمد ناصف _مهند لاشين – عمرو السيسي – محمد جابر – رجب عمران – أحمد سمير وخالد حشادي.

وتضم دكة بدلاء طلائع الجيش ، كلاً من : محمد شعبان – عبد الرحمن شيكا – محمد الصباحي – حسن مجدي – خالد سطوحي – محمد شحاتة – محمد الجويني – علي حمدي و فيكتوري بينيانجبا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة جمعهم من 12 مباراة فقط خاضها ببطولة الدوري حتى الأن ، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة جمعهم من 15 مباراة.

جاءت بداية المباراة هادئة من جانب الفريقين مع محاولات مُتباعدة من جانب الأهلي لتشكيل خطورة على مرمى محمد بسام ، لكن دون جدوى ، وتعرض عمرو السولية لإصابة غادر على أثرها الملعب في الدقيقة 14ليشارك حمدي فتحي بدلاً منه.







































































































































