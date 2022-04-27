شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الاهلي وطلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت مباراة الاهلي وطلائع الجيش بإستاد الأهلي والسلام في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري ، وهي المباراة التى يخوضها الأهلي بعدما صعد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مُتخطياً فريق الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي للبطولة، وضرب الأهلي موعداً مع وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة ، كالتالي : محمد الشناوي ، محمد هاني ،محمد عبد المنعم ،ياسر إبراهيم وعلي معلول ، عمرو السولية ،أليو ديانج ،حسين الشحات ،محمد مجدي أفشة ، حسام حسن وبيرسي تاو.

فيما تضم دكة الأهلي للمباراة، كلاً من : علي لطفي وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وصلاح محسن ومحمود وحيد وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.

وخاض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش الأيام الماضية بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب ظهر السبت الماضي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة جمعهم من 12 مباراة فقط خاضها ببطولة الدوري حتى الأن ، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة جمعهم من 15 مباراة.







































































































































