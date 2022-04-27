شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلي.. حشادى يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشري المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه لمباراة الأهلي المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة 16 للدوري المصري.

ويضم تشكيل الطلائع ، كلاً من : محمد بسام _أحمد عبد الرحمن "زولا" - محمد أنور – مصطفى الزناري – محمد ناصف _مهند لاشين – عمرو السيسي – محمد جابر – رجب عمران – أحمد سمير وخالد حشادي.

وتضم دكة بدلاء طلائع الجيش في مباراة الأهلي ، كلاً من : محمد شعبان – عبد الرحمن شيكا – محمد الصباحي – حسن مجدي – خالد سطوحي – محمد شحاتة – محمد الجويني – علي حمدي و فيكتوري بينيانجبا.

فيما جاء تشكيل الأهلي للمباراة ، كالتالي : محمد الشناوي ، محمد هاني ،محمد عبد المنعم ،ياسر إبراهيم وعلي معلول ، عمرو السولية ،أليو ديانج ،حسين الشحات ،محمد مجدي أفشة ، حسام حسن وبيرسي تاو.

وتضم دكة الأهلي للمباراة ، كلاً من : علي لطفي وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وصلاح محسن ومحمود وحيد وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.

ويستأنف الأهلي مبارياته في بطولة الدوري الممتاز ، حينما يلتقي مع طلائع الجيش المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد الأهلي والسلام ، في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري، بعدما صعد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مُتخطياً فريق الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي للبطولة، وضرب الأهلي موعداً مع وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريحه.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة جمعهم من 12 مباراة فقط خاضها ببطولة الدوري حتى الأن ، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة جمعهم من 15 مباراة.