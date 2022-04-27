شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: موسيمانى يمتلك أفضل وفرة من اللاعبين المميزين والمباراة ليست صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، أن موسيمانى يمتلك أفضل وفرة من اللاعبين المميزين في مصر داخل النادى الأهلى بالإضافة إلى جاهزيتهم بسبب التدوير.

قال أحمد حسن خلال الاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "الأهلى دائما هدفه هو الحصول على بطولة الدورى، وموسيمانى ماشى في الدورى بشكل كويس ويمتلك العديد من اللاعبين المميزين داخل القائمة وجاهزين للدفع بأى لاعب وإراح الآخرين".

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الأربعاء، في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسام حسن وبيرسي تاو.

ويعود الأهلي لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري الممتاز ، حينما يلتقي مع طلائع الجيش بعدما صعد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مُتخطياً فريق الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي للبطولة، وضرب الأهلي موعداً مع وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريحه.

وخاض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش الأيام الماضية بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب ظهر السبت الماضي.