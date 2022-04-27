إنتر ميلان يسقط أمام بولونيا ويفرط في صدارة الدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

تلقى إنتر ميلان هزيمة قاسية على يد بولونيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة إنتر ميلان ضد بولونيا على ملعب "ريناتو دال آرا" في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة العشرين بالدوري الإيطالي للموسم الحالي.

ونجح إنتر في افتتاح التسجيل مبكراً عن طريق إيفان بيريسيتش في الدقيقة 3 من انطلاق الشوط الأول، ليتقدم الضيوف بنتيجة 1-0.

وحاول بولونيا إدراك التعادل ونجح في تحقيق ذلك بالدقيقة 29 عن طريق ماركو ارناوتوفيتش، لتصبح النتيجة 1-1.

واستمر التعادل الإيجابي مُسيطر على النتيجة حتى جاءت الدقيقة 82 والتي شهدت هدفًا قاتلًا لصالح بولونيا، ليخسر إنتر ميلان المباراة بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، يفرط إنتر ميلان في اعتلاء صدارة الكالتشيو بعدما توقف رصيده عند النقطة 72 نقطة خلف ميلان المتصدر بـ74 نقطة، بينما وصل بولونيا للنقطة الـ42 في المركز الثالث عشر.