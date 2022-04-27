طارق العشري يعلن تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن طارق العشري المدير الفني لنادي طلائع الجيش التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة الأهلي والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش على استاد "الأهلي وي السلام" ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد ناصف، محمد أنور، مصطفى الزناري، أحمد عبدالرحمن "زولا".

خط الوسط: عمرو السيسي، مهند لاشين، رجب عمران.

خط الهجوم: محمد جابر، خالد حشادي، أحمد سمير.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة، بينما يقع طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.