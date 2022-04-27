ليفربول 2 - 0 فياريال.. هدف ثالث يلغى

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز ليفربول على فياريال بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب، للدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب الأنفيلد.

سجل هندرسون لاعب ليفربول الهدف الأول في المباراة بعد كرة عرضية تصطدم بقدم المدافع ثم يد الحارس وتسكن الشباك.

وعزز ليفربول النتيجة عن طريق ماني بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح ليضعها في الشباك معلنا الهدف الثاني في الدقيقة 56.

ومن المقر أن تقام مباراة العودة بعد أسبوع في إسبانيا وتحديدًا في الثالث من مايو المقبل.

ودخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - ساديو ماني.

بينما جاء تشكيل فياريال كالتالي:

حراسة المرمي: جيرونيمو رولي

خط الدفاع: خوان فويث، راؤول ألبيول، باو توريس، بيرفيس إستوبينان.

خط الوسط: صامويل شوكويزي، داني باريخو، إيتيان كابوي.

خط الهجوم: فرانسيس كوكلين، جيوفاني لو سيلسو، ارناوت دانجوما.