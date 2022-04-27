ليفربول 2 - 0 فياريال.. هدف ثالث يلغى

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز ليفربول على فياريال بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب، للدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب الأنفيلد.
سجل هندرسون لاعب ليفربول الهدف الأول في المباراة بعد كرة عرضية تصطدم بقدم المدافع ثم يد الحارس وتسكن الشباك.
وعزز ليفربول النتيجة عن طريق ماني بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح ليضعها في الشباك معلنا الهدف الثاني في الدقيقة 56.
ومن المقر أن تقام مباراة العودة بعد أسبوع في إسبانيا وتحديدًا في الثالث من مايو المقبل.
ودخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.
خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا.
خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - ساديو ماني.
بينما جاء تشكيل فياريال كالتالي:
حراسة المرمي: جيرونيمو رولي
خط الدفاع: خوان فويث، راؤول ألبيول، باو توريس، بيرفيس إستوبينان.
خط الوسط: صامويل شوكويزي، داني باريخو، إيتيان كابوي.
خط الهجوم: فرانسيس كوكلين، جيوفاني لو سيلسو، ارناوت دانجوما.
ملخص المباراة..
بدأت المباراة بتمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي ليفربول في وسط الملعب دون خطورة كبيرة على مرمى الغواصات الصفراء.
في الدقيقة 11 أضاع السنغالي ساديو ماني الهدف الأول، بعد استقباله كرة عرضية ساحرة من محمد صلاح، ليضعها برئسه خارج المرمى.
تمريرات ثنائية بين محمد صلاح وماني داخل منطقة الجزاء ليضعها صلاح أعلى العارضة في الدقيقة 22.
في الدقيقة 33 ساديو ماني يسدد كرة قوية من علي حدود منطقة الجزاء والكرة تصطدم في الدفاع وتمر بجوار القائم الأيمن وتخرج إلي ضربة ركنية.
استمر ضغط ليفربول وأهدر صلاح كرة سهلة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة سحرية من أرنولد.
سدد تياجو ألكانتارا كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن القائم يرفض الهدف في الدقيقة 42.
فابنيو يسجل الهدف الأول في الدقيقة 48 من عمر المباراة قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.
سجل هندرسون لاعب ليفربول الهدف الأول في المباراة بعد كرة عرضية تصطدم بقدم المدافع ثم يد الحارس وتسكن الشباك.
وعزز ليفربول النتيجة عن طريق ماني بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح ليضعها في الشباك معلنا الهدف الثاني في الدقيقة 56.
روبيرتسون يسجل الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة 63 قبل أن يلغي الحكم الهدف بداعي التسلل.
في الدقيقة 78 أرنولد يرسل عرضية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ الضربة الحرة والدفاع يتصدي لها والكرة تصل لفابينيو ليسدد كرة قوية ترتطم بالدفاع.
ملخص المباراة..
بدأت المباراة بتمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي ليفربول في وسط الملعب دون خطورة كبيرة على مرمى الغواصات الصفراء.
في الدقيقة 11 أضاع السنغالي ساديو ماني الهدف الأول، بعد استقباله كرة عرضية ساحرة من محمد صلاح، ليضعها برئسه خارج المرمى.
تمريرات ثنائية بين محمد صلاح وماني داخل منطقة الجزاء ليضعها صلاح أعلى العارضة في الدقيقة 22.
في الدقيقة 33 ساديو ماني يسدد كرة قوية من علي حدود منطقة الجزاء والكرة تصطدم في الدفاع وتمر بجوار القائم الأيمن وتخرج إلي ضربة ركنية.
استمر ضغط ليفربول وأهدر صلاح كرة سهلة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة سحرية من أرنولد.
سدد تياجو ألكانتارا كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن القائم يرفض الهدف في الدقيقة 42.
فابنيو يسجل الهدف الأول في الدقيقة 48 من عمر المباراة قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل.
سجل هندرسون لاعب ليفربول الهدف الأول في المباراة بعد كرة عرضية تصطدم بقدم المدافع ثم يد الحارس وتسكن الشباك.
وعزز ليفربول النتيجة عن طريق ماني بعد تمريرة سحرية من محمد صلاح ليضعها في الشباك معلنا الهدف الثاني في الدقيقة 56.
روبيرتسون يسجل الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة 63 قبل أن يلغي الحكم الهدف بداعي التسلل.
في الدقيقة 78 أرنولد يرسل عرضية داخل منطقة الجزاء بعد تنفيذ الضربة الحرة والدفاع يتصدي لها والكرة تصل لفابينيو ليسدد كرة قوية ترتطم بالدفاع.