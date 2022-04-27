مباشر.. الأهلي 0-0 طلائع الجيش.. الشوط الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة 16 من دوري we المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يقع طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، بيرسي تاو، حسام حسن.

بينما يتكون تشكيل طلائع الجيش من: محمد بسام، أحمد عبد الرحمن، مصطفى الزناري، محمد أنور، محمد ناصف، مهند لاشين، محمد جابر، عمرو السيسي، أحمد سمير، رجب عمران، خالد حشادي.

تفاصيل المباراة

انحصرت الكرة في وسط الملعب بين الفريقين دون خطورة حتى الدقيقة 11، حتى توقفت المباراة لعلاج عمرو السولية الذي تعرض للإصابة، ليغادر المباراة ويدخل حمدي فتحي بدلاً منه.

ونفذ علي معلول ركلة حرة بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من الجميع ثم أبعدها الحارس محمد بسام فقابلها حسام حسن برأسية من منتصف منطقة الجزاء مرت اعلى العارضة.

وأهدر بيرسي تاو فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 23 من زمن المباراة، بعدما تسلم تمريرة بالخطأ من لاعب طلائع الجيش وضعته منفرداً بمرمى محمد بسام، ليراوغه الجنوب أفريقي ويسدد كرة غير دقيقة لتمر بجانب المرمى.

وأبعد محمد الشناوي حارس الأهلي تسديدة محمد جابر لاعب فريق الجيش بعد أن سدد كرة من يمين منطقة الجزاء.

وسدد أحمد سمير لاعب فريق الجيش تسديدة من على حدود منطقة الجزاء ولكن الكرة تمر بعيدة عن المرمى.

وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، بعد عرقلة لحسين الشحات داخل منطقة الجزاء، وعاد البنا حكم المباراة لتقنية الفيديو ولكنه لم يحتسب شيء.

وسدد حمدي فتحي لاعب الأهلي تسديدة من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد بسام عن مرماه بشكل رائع.