تشكيل الأهلي.. حسام حسن يقود الهجوم أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: رمضان حسن

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة طلائع الجيش والمقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش على استاد "الأهلي وي السلام" ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسام حسن، حسين الشحات، بيرسي تاو.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة، بينما يقع طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.