الارشيف / اخبار الرياضه

تشكيل ليفربول.. صلاح أساسيًا.. و3 تغييرات أمام فياريال

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ، التشكيل الذي سيلعب به مباراة فياريال الإسباني، في لقاء يقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب الآنفيلد، في ذهاب دور نصف النهائي بمسابقة .

وسيشهد تشكيل ليفربول إجراء ثلاث تغييرات عن مباراة إيفرتون الأخيرة من خلال مشاركة إبراهيما كوناتي في الدفاع، كما سيعود القائد جوردان هندرسون للمشاركة على حساب نابي كيتا، وسيلعب لويس دياز في الخط الأمام بدلاً من ديوجو جوتا.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - ساديو ماني.

ومن المقر أن تقام مباراة العودة بعد أسبوع في إسبانيا وتحديدًا في الثالث من مايو المقبل.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا