تشكيل ليفربول.. صلاح أساسيًا.. و3 تغييرات أمام فياريال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيلعب به مباراة فياريال الإسباني، في لقاء يقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب الآنفيلد، في ذهاب دور نصف النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيشهد تشكيل ليفربول إجراء ثلاث تغييرات عن مباراة إيفرتون الأخيرة من خلال مشاركة إبراهيما كوناتي في الدفاع، كما سيعود القائد جوردان هندرسون للمشاركة على حساب نابي كيتا، وسيلعب لويس دياز في الخط الأمام بدلاً من ديوجو جوتا.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - ساديو ماني.

ومن المقر أن تقام مباراة العودة بعد أسبوع في إسبانيا وتحديدًا في الثالث من مايو المقبل.