خاص.. الأهلي يطلب خوض مواجهة وفاق سطيف على ملعب السلام بالسعة الكاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

أكد مصدر بالأهلي، أن النادي طلب خوض مواجهة وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب الأهلي وي السلام.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأهلي طلب تواجد الجماهير بالسعة الجماهيرية الكاملة لملعب المباراة.

وكان مصدر بالنادي الأهلي كشف ليلا كورة في وقت سابق أن مجلس الإدارة تلقى تأكيدات بشأن موعد مباراتيه ضد وفاق سطيف ليقاما 7، و14 مايو.

وأضاف المصدر:"ملعب النادي بالسلام هو الخيار الأول طبقاً لما تم إرساله قبل بداية المشاركة في النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا واستاد القاهرة هو الخيار الثاني".

واختتم: "نتمني إنتهاء الأعمال الجارية في الدرجة الثانية قبل الوقت المحدد للمباراة لتكون جاهزه لإستقبال الجماهير بحيث تصل السعة الكاملة قرابة الــ27 ألف مشجع".