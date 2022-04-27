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الامارات | رئيس نادي فرانكفورت يقترح احتفال جماهيره أمام قصر باكنغهام

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترح بيتر فيشر رئيس نادي انتراخت فرانكفورت الألماني، أن تنظم الجماهير حفلا خارج قصر باكنغهام إذا تغلب الفريق على مضيفه ويستهام يونايتد الإنجليزي غدا في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي.

وفجر فرانكفورت مفاجأة كبيرة وأطاح بالمارد الإسباني من دور الثمانية بعد فاز عليه في عقر داره 3 /2 في حضور 30 آلف مشجع ألماني.

وحصل ثلاثة آلاف مشجع ألماني فقط على تذاكر المباراة أمام ويستهام على الاستاد الأولمبي في لندن، لكن فيشر لا يرى أي سبب لإيقاف الاحتفالات، متوقعا في الوقت ذاته زيادة أعداد جماهير الفريق خلال المباراة.

وقال فيشر في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية اليوم "سننجز المهمة وسنكون أكثر من ثلاثة آلاف". وبشأن المكان الذي سيستضيف احتفالات جماهير الفريق، حال الفوز على ويستهام، قال فيشر "لما لا أمام قصر باكنغهام؟ لا يوجد الكثير من الأحداث هناك في الوقت الراهن". وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الإياب بين فرانكفورت وويستهام ستقام في الخامس من مايو المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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