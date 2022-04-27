تحديد الموعد الجديد لقمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت رابطة الأندية المحترفة جدول مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز من الجولة 18 حتى الجولة 23 مع عدد من المؤجلات من جولات أخرى.

وتأجلت قمة الدور الثاني من الدوري المصري بين الزمالك والأهلي، والتي من المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة، حيث تقرر أن تقام 8 مباريات من الجولة 20 خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو المقبل.

وستقام مواجهة الزمالك والأهلي على ملعب السلام، يوم 19 يونيو المقبل.

وكشف مسئولو رابطة الأندية، عن سبب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، موضحين أنه يعود إلى ارتباط الفريق الأحمر بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد "الأهلي وي السلام"، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري.

كما يستعد الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدى فى التاسعة والنصف مساء غداً، الخميس، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.