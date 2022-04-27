شكرا لقرائتكم خبر عن دكة الأهلي أمام طلائع الجيش فى الدوري.. شريف وطاهر وميكيسوني وحمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تضم دكة الأهلي لمباراة طلائع الجيش الليلة ، كلاً من : علي لطفي وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وصلاح محسن ومحمود وحيد وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني.

ويستأنف الأهلي مبارياته في بطولة الدوري الممتاز ، حينما يلتقي مع طلائع الجيش المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الأربعاء، بإستاد الأهلي والسلام ، في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري، بعدما صعد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مُتخطياً فريق الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي للبطولة، وضرب الأهلي موعداً مع وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريحه.

وجاء تشكيل الأهلي للمباراة ، كالتالي : محمد الشناوي ، محمد هاني ،محمد عبد المنعم ،ياسر إبراهيم وعلي معلول ، عمرو السولية ،أليو ديانج ،حسين الشحات ،محمد مجدي أفشة ، حسام حسن وبيرسي تاو.

وخاض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش الأيام الماضية بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب ظهر السبت الماضي.

ودخل الفريق معسكر مغلق أمس استعداداً لمباراة الليلة ، واختار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ، قائمة المباراة ، والتي تضم ، كلاً من :محمد الشناوي وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأيمن أشرف وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني ومصطفى شوبير.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة جمعهم من 12 مباراة فقط خاضها ببطولة الدوري حتى الأن ، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة جمعهم من 15 مباراة.