شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الجهاز المعاون لليونانى تاكيس جونياس فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى بيراميدز عن تشكيل الجهاز الفنى للفريق بقيادة اليونانى تاكيس جونياس، والذى تولى المهمة خلفًا لإيهاب جلال الذى رحل من أجل قيادة منتخب مصر.

وجاء تشكيل الجهاز الفنى لبيراميدز كالتالى:

هانى سعيد/ مدير رياضى

تاكيس جونياس/ مديرًا فنيًا

سبيروس/ مدرب

محمود فتح الله/ مساعد مدرب

سام/ محلل اداء

جورجيس/ مدرب حراس مرمى

أحمد زاهر/ مدير إدارى

مصطفى المنيرى/ طبيب الفريق

وأعلن تاكيس جونياس تشكيل مباراة سيراميكا في إطار مواجهات الدوري الممتاز، حيث يحل سيراميكا ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي في مباراة الجولة 16 من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: هشام محمد - محمد صادق - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - حسين السيد - إيريك تراوري - محمود وادي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى برصيد 29 نقطة من 13 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما أمام الأهلى والزمالك، وسجل لاعبوه 23 هدفا واستقبل 11 هدفا.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق انتصارين فقط وتعادل في ثماني مواجهات وتلقى 5 هزائم، ونجح لاعبوه فى تسجيل 12 هدفا، واستقبلت شباكهم 17 هدفا.