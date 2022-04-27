شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى يقود هجوم سيراميكا أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا ، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة بيراميدز، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري العام.

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود - خالد صبحي - محمود البدري - أحمد محسن.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد توني.

خط الهجوم : مصطفى ميسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - وليد عبد المنعم- علاء عطا - عبد الله جمعة - كوامي بونسو - بلال السعيداني - إيفانز منساه - شريف دابو - شادي حسين.