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ميسى يقود هجوم سيراميكا أمام بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا ، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة بيراميدز، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري العام.

 

ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:

 

حراسة المرمى: عامر عامر   

 

خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود - خالد صبحي - محمود البدري - أحمد محسن. 

 

خط الوسط:  محمد إبراهيم - محمود نبيل - ونيفول كوبينا -  محمد توني.

 

خط الهجوم :  مصطفى

 

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - وليد عبد المنعم- علاء عطا  - عبد الله جمعة - كوامي بونسو - بلال السعيداني - إيفانز منساه - شريف دابو - شادي حسين.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق انتصارين فقط وتعادل في ثماني مواجهات وتلقى 5 هزائم، ونجح لاعبوه فى تسجيل 12 هدفا، واستقبلت شباكهم 17 هدفا.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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