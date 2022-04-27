شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى يقود هجوم سيراميكا أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا ، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة بيراميدز، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري العام.
ويبدأ سيراميكا المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: مصعب البطاط - عبد الله محمود - خالد صبحي - محمود البدري - أحمد محسن.
خط الوسط: محمد إبراهيم - محمود نبيل - ونيفول كوبينا - محمد توني.
خط الهجوم : مصطفى ميسي.
ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد كوكو - وليد عبد المنعم- علاء عطا - عبد الله جمعة - كوامي بونسو - بلال السعيداني - إيفانز منساه - شريف دابو - شادي حسين.
ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق انتصارين فقط وتعادل في ثماني مواجهات وتلقى 5 هزائم، ونجح لاعبوه فى تسجيل 12 هدفا، واستقبلت شباكهم 17 هدفا.