شكرا لقرائتكم خبر عن دورى أبطال أفريقيا يستعيد ذكرى آخر فوز لوفاق سطيف على الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لدورى أبطال أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ذكرى آخر فوز حققه وفاق سطيف الجزائرى على النادى الأهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتي جمعتهما في الجزائر بهدفين مقابل هدف.

ونشر الحساب الرسمي لدورى أبطال أفريقيا على "تويتر": "آخر فوز لوفاق سطيف على الأهلي كان في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا نسخة 2018.. فاز الفريق الجزائري حينها بهدفين لهدف".

وضرب الأهلى موعداً مع وفاق سطيف بطل الجزائر لتحديد المتأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، وهى البطولة التى يحمل المارد الأحمر لقبها فى آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

يواجه الأهلى نظيره وفاق سطيف الجزائرى 7 مايو المقبل باستاد الأهلى والسلام، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أما مباراة الإياب فتقام فى الجزائر يوم 14 مايو.

اجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.

16 مباراة جمعت الأهلى والأندية الجزائرية في دوري الأبطال، ومباراتان فى بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، ومباراة واحدة فى كأس السوبر الأفريقي، لعب فيها مع خمسة أندية جزائرية هى مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، وفاق سطيف، شباب بلوزداد، اتحاد العاصمة.

وكانت محصلة مواجهات الأهلي مع الأندية الجزائرية، فوز الأهلي في 9 مباريات منها مباراتين بالجزائر، وتعادل في 5 مباريات وخسر 5، أحرز لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا، ويعد عماد متعب هداف الأهلي في مرمى الأندية الجزائرية برصيد أربعة أهداف.