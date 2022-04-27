شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب السلام لخوض مباراة طلائع الجيش في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى ملعب السلام منذ قليل لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الأربعاء، في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني بمُعاينة أرض الملعب بمجرد الوصول لملعب السلام قبل بدء عملية الإحماء وخوض مباراة الطلائع.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة مع لاعبي الفريق قبل تناول وجبة الإفطار قليل بفندق إقامة المارد الأحمر قبل خوض مباراة طلائع الجيش بالدوري.

وتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي عن عدة أمور خاصة بمباراة الليلة ودور كل لاعب وغيرها من الأمور الفنية الخاصة باللقاء .

ويعود الأهلي لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري الممتاز ، حينما يلتقي مع طلائع الجيش بعدما صعد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مُتخطياً فريق الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي للبطولة، وضرب الأهلي موعداً مع وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريحه.

وخاض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش الأيام الماضية بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب ظهر السبت الماضي.