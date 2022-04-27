شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين يقود هجوم بيراميدز أمام سيراميكا ورمضان والكرتى احتياطيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا في إطار مواجهات الدوري الممتاز، حيث يحل سيراميكا ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي في مباراة الجولة ١٦ من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: هشام محمد - محمد صادق - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - حسين السيد - إيريك تراوري - محمود وادي - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى برصيد 29 نقطة من 13 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز 9 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما أمام الأهلى والزمالك، وسجل لاعبوه 23 هدفا واستقبل 11 هدفا.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حقق انتصارين فقط وتعادل في ثماني مواجهات وتلقى 5 هزائم، ونجح لاعبوه فى تسجيل 12 هدفا، واستقبلت شباكهم 17 هدفا.