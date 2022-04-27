شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى وطلائع الجيش قبل صدام الدوري ؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الأهلي، مواجهة صعبة أمام طلائع الجيش، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في الجولة 16 من عمر الدوري المصري الممتاز ، ويتطلع الأهلي لاستعادة ذاكرة الانتصارات بعد خسارته الأخيرة أمام المصري البورسعيدي.

يحتل فريق الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مباراة وخسر مثلها وسجل لاعبوه 31 هدفا وتلقت شباكهم 9 أهداف فيما يحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 13 هدف.



أرقام الاهلى والطلائع

ويدخل فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حجز المارد الأحمر موقعه في نصف نهائي دوري الابطال الافريقى للمرة الثالثة على التوالي بعد تخطى عقبة الرجاء المغربى بالفوز ذهاباً 2-1 والتعادل 1-1 إياباً ليضرب موعداً مع وفاق سطيف الجزائرى.

ويتطلع موسيماني لتهيئة لاعبيه جيداً للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز والتى يتطلع فيها الفريق لتحقيق الإنتصارات المحلية لإستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في أخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك.