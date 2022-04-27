الامارات | حكم بسجن مرتضى منصور عامين بسبب "رئيس الأهلي"

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم بسجن مرتضى منصور عامين بسبب "رئيس الأهلي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك سنتين في القضيتين اللتين رفعهما محمود الخطيب، رئيس النادي، بعد قيام الأول بالتجاوز والسب والقذف عبر وسائل الإعلام.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي المصري اليوم أن محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي كان قد أقام الدعوى رقم 3435 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادية.

وأضاف أن القضية الثانية تحمل رقم 3514 لسنة 2021 جنح مالية والمقيدة برقم 83 جنح اقتصادية. وقضت المحكمة اليوم بحبس المتهم سنة في كل قضية وتغريمة عشرة آلاف جنيه.. ودفع تعويض مؤقت لمحمود الخطيب قدره عشرة آلاف جنيه. ولم يصدر أي تعليق على الحكم من جانب المستشار مرتضى.

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