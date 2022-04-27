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الامارات | مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع هداف أياكس

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع المهاجم الإيفواري سيباستيان هالير من صفوف أياكس أمستردام الهولندي الصيف المقبل، بحسب تقارير صحفية اليوم.

ورحل إيريك تين هاج عن تدريب أياكس أمستردام وانتقل لتدريب مانشستر قبل أيام قليلة بعقد يمتد لثلاثة أعوام مع إمكانية التجديد لعام رابع.

وبحسب صحيفة "ذي صن" فإن تين هاج يستهدف تجديد الشراكة مع هالير، لكن هذه المرة في أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد. وسجل هالير 33 هدفا لأياكس على مستوى جميع المسابقات في الموسم الحالي. وكان المهاجم الإيفواري قضى عامين في صفوف ويستهام يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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