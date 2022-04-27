شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحاضر لاعبى الأهلي قبل التحرك لخوض مباراة الطلائع بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة مع لاعبي الفريق قبل تناول وجبة الإفطار قليل بفندق إقامة المارد الأحمر قبل خوض مباراة طلائع الجيش بالدوري.

وتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي عن عدة أمور خاصة بمباراة الليلة ودور كل لاعب وغيرها من الأمور الفنية الخاصة باللقاء .

ويعود الأهلي لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري الممتاز ، حينما يلتقي في التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الأربعاء، مع طلائع الجيش بإستاد الأهلي و السلام في الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري.

وتأتي عودة الأهلي للمنافسة المحلية بعدما صعد لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مُتخطياً فريق الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي للبطولة، وضرب الأهلي موعداً مع وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي البطولة القارية التى يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين و10 مرات في تاريحه.

وخاض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش الأيام الماضية بعدما حصل على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب ظهر السبت الماضي.